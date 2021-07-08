Тульская телевышка зажжет огни в честь Дня семьи, любви и верности

Телевышки РТРС в Туле и других городах России включат архитектурно-художественную подсветку.

Увидеть своеобразное поздравление тульским семьям можно будет в вечернее время. Об этом сообщает Тульский ОРТПЦ.

В День семьи, любви и верности подсветку включат телебашни в Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Екатеринбурге и других городах. На медиафасадах Останкинской телебашни в этот день будет транслироваться поздравление влюбленным и семьям.