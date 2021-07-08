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Туляк камнем разбил голову подростку, который отказался с ним выпить
Фото: архив Myslo.

Туляк камнем разбил голову подростку, который отказался с ним выпить

Теперь импульсивный мужчина на 8 месяцев лишится свободы.

В Туле 30-летний Алексей Ч. признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 5 апреля ранее неоднократно судимый безработный в течение дня распивал спиртное. Будучи пьяным, мужчина оказался на улице Гоголевской, где приметил компанию подростков. Он предложил им выпить, но ребята отказались, что обвиняемый воспринял весьма негативно. Выделив для себя главного «обидчика», мужчина отошел от компании на пару метров, подобрал камень и метнул его в 16-летнего подростка, разбив ему затылок.
 
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:00 0
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