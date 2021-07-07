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«Накажи автохама»: рискнувшего жизнью пассажиров водителя маршрутки уже привлекли к ответственности

«Накажи автохама»: рискнувшего жизнью пассажиров водителя маршрутки уже привлекли к ответственности

ГИБДД оперативно отреагировала на публикацию Myslo.

Официальный представитель региональной ГИБДД сообщила корреспонденту Myslo, что водитель маршрутки из публикации «В Туле водитель маршрутки рискнул жизнью пассажиров, чтобы проучить фуру» уже наказан.
 
«Водитель транспортного средства Ford привлечен к административной ответственности по трем статьям Кодекса административных правонарушений РФ», — рассказали в Госавтоинспекции, не уточняя названия статей КоАП.
 
Напомним, туляк Александр прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как на ул. Октябрьской водитель маршрутки № 64 решает во что бы то ни стало обогнать большегруз и подрезает его, едва не спровоцировав массовое ДТП.
 
«Обратите внимание, что при полном людей салоне водитель маршрутки ударил по тормозам перед фурой. Это же дурдом!» — прокомментировал автор видео.
 
Как пояснил нам Александр, подбежавшие к фуре люди — водители других автомобилей, которые были намерены проучить водителя большегруза.
 
«Я объяснил им, что фура не виновата», — добавил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:52 +7
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