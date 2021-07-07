«Накажи автохама»: рискнувшего жизнью пассажиров водителя маршрутки уже привлекли к ответственности

Официальный представитель региональной ГИБДД сообщила корреспонденту Myslo, что водитель маршрутки из публикации «В Туле водитель маршрутки рискнул жизнью пассажиров, чтобы проучить фуру» уже наказан.

«Водитель транспортного средства Ford привлечен к административной ответственности по трем статьям Кодекса административных правонарушений РФ», — рассказали в Госавтоинспекции, не уточняя названия статей КоАП.

Напомним , туляк Александр прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как на ул. Октябрьской водитель маршрутки № 64 решает во что бы то ни стало обогнать большегруз и подрезает его, едва не спровоцировав массовое ДТП.

«Обратите внимание, что при полном людей салоне водитель маршрутки ударил по тормозам перед фурой. Это же дурдом!» — прокомментировал автор видео.

Как пояснил нам Александр, подбежавшие к фуре люди — водители других автомобилей, которые были намерены проучить водителя большегруза.

«Я объяснил им, что фура не виновата», — добавил автор видео.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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