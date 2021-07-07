В Туле водитель маршрутки рискнул жизнью пассажиров, чтобы проучить фуру

Александр прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как на ул. Октябрьской водитель маршрутки № 64 решает во что бы то ни стало обогнать большегруз и подрезает его, едва не спровоцировав массовое ДТП.

«Обратите внимание, что при полном людей салоне водитель маршрутки ударил по тормозам перед фурой. Это же дурдом!» — прокомментировал автор видео.

К слову сказать, для чего микроавтобус совершал этот очень опасный маневр, совершенно непонятно. На первом же светофоре все стояли в общей «куче». Как пояснил нам Александр, подбежавшие к фуре люди – водители других автомобилей, которые были намерены проучить водителя большегруза.

«Я объяснил им, что фура не виновата», – добавил автор видео.