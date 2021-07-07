«Липовые» вакцинации в Тульской области: в отношении медсестер возбудили уголовные дела

Полицейские подразделения дознания возбудили и расследуют уголовные дела в отношении старших медсестер центральных районных больниц Киреевска и Венева. Медиков подозревают по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Они незаконно получали от граждан взятки за внесение в документы заведомо ложных сведений о прохождении вакцинации от коронавируса

«Случаи нарушения закона выявили сотрудники полиции. В рамках расследования уголовных дел будут установлены все детали и обстоятельства незаконных деяний, а также точное количество эпизодов их преступной деятельности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.