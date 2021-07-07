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«Липовые» вакцинации в Тульской области: в отношении медсестер возбудили уголовные дела

«Липовые» вакцинации в Тульской области: в отношении медсестер возбудили уголовные дела

По версии полиции, медработники получали от пациентов мелкие взятки.

Полицейские подразделения дознания возбудили и расследуют уголовные дела в отношении старших медсестер центральных районных больниц Киреевска и Венева. Медиков подозревают по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Они незаконно получали от граждан взятки за внесение в документы заведомо ложных сведений о прохождении вакцинации от коронавируса
 
«Случаи нарушения закона выявили сотрудники полиции. В рамках расследования уголовных дел будут установлены все детали и обстоятельства незаконных деяний, а также точное количество эпизодов их преступной деятельности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Напомним, подозреваемых задержали в ходе оперативных мероприятий сотрудников УЭБиПК УМВД России по Тульской области и ОЭБиПК УМВД России по городу Туле. Предполагается, что работники больниц за деньги вносили сведения в федеральный реестр прошедших вакцинацию. Затем граждане получали сертификаты без прохождения вакцинации.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:15 −4
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