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«Накажи автохама»: водителя Mitsubishi ASX оштрафовали на 5 тысяч рублей за выезд на встречку

«Накажи автохама»: водителя Mitsubishi ASX оштрафовали на 5 тысяч рублей за выезд на встречку

Наказан очередной герой нашей рубрики.

Как сообщили корреспонденту Myslo в УГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi Т319РС 71RUS получил штраф за нарушение ПДД.
 
«Постановлением от 6 июля 2021 года водитель привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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