На выборах в Тульской области задействуют 104 КОИБа

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Тульской области

Члены облизбиркома утвердили перечень избирательных участков, на которых при проведении выборов в единый день голосования 19 сентября будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017).

Всего в регионе будет задействовано 104 КОИБа. Они будут установлены на участках в Центральном, Советском, Привокзальном, Пролетарском и Зареченском районах Тулы, а также в Ленинском районе.

Также в ходе заседания были определены порядок информирования избирателей о кандидатах на должность губернатора Тульской области и порядок проведения жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для предвыборной агитации. Кроме того, были утверждены формы документов, предоставляемых кандидатами, и рассмотрены другие вопросы, связанные с организацией выборов.