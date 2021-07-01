новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: про богов и богинь парковки

«Накажи автохама»: про богов и богинь парковки

Читатели продолжают делиться с нами снимками дворовых (и не только) парковщиков.

В нашей традиционной рубрике «Накажи автохама» сегодня мы публикуем очередную подборку автомобилей, чьих владельцев, по мнению наших читателей, можно отнести к автохамам:
 
 
 
 
«Добрый день. Так паркуют автомобили на бывшем газоне жители дома №3-а по ул. Генерала Белова в Новомосковске Тульской области. Газон убили на протяжении всего дома. Снято 15.06.2021 примерно в 21.00 (первые два фото) и 18.06.2021 в 6.56 (нижнее фото)», – сообщил наш читатель Николай.
 

 

«BMW стоял целый день на тротуаре возле дома №73 по улице Фридриха Энгельса в Туле. Только в прошлом году сделали тротуары и газоны. За зиму все газоны превратили в месиво. Пока шли дожди, никто не стоял на газонах, как подсохло – началось опять. Интересно, кто быстрее отреагирует – администрация или ГИБДД? Первый снимок сделан 20.06.2021 в 17.59, второй – 21.06.2021 в 19.59», – сообщил автор фото.

 

 

«Добрый день! 22 июня в 11.43, а также практически каждый день владелец автомобиля «Жигули» с госномером С850ТС71 преграждает путь к подъезду и к колясочной. При этом засыпал газон камнями под стоянку», – возмущена жительница Узловой.
 
 

 

«С такими номерами можно и на тротуаре, и на перекрестке, и перед пешеходным переходом парковаться без зазрения совести? Тула, перекресток улиц Агеева и Ф. Энгельса, недалеко от ул. Агеева, 1-б, 12-го корпуса ТулГУ. 22 июня 2021 года в 14.12», – написал нам автор снимка.
 
 

 

 
 
«Парковка на пешеходном переходе. Пересечение улиц Клары Цеткин и Халтурина», – сообщил наш читатель.
 
Время и дата съемки не указаны. Письмо о нарушении ПДД было направлено в редакцию Myslo 23 июня 2021 года в 16.03.
 
 
 

 

«Этот владелец ставит так машину каждый день. Сегодня получилось «наиболее удачно»! Обратите внимание на даты снимков. Адрес: рабочий поселок Первомайский Щекинского района, остановка напротив дома №12 по ул. Пролетарской», – прокомментировал автор письма.

 

 

«Тротуар вдоль ул. Шухова у фитнес-центра «Фитнес Парк», – сообщил автор снимка.
 
Время и дата съемки не указаны, сообщение пришло на телефон корреспондента Myslo 28 июня 2021 года в 20.36.
 

 

«Тула, ул. Староникитская, 10. 29 июня 2021 года, 10.45. А пешеходам как ходить?» – спрашивает автор снимка.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: про странного велосипедиста, внезапную ГАЗель и разворот на пешеходном переходе
Дежурная часть
«Накажи автохама»: про странного велосипедиста, внезапную ГАЗель и разворот на пешеходном переходе
29 июня, в 16:44, 19 2509 1
«Накажи автохама»: таксист не заметил разделительную полосу на ул. Ложевой
Дежурная часть
«Накажи автохама»: таксист не заметил разделительную полосу на ул. Ложевой
28 июня, в 19:13, 34 3388 2
«Накажи автохама»: наглые «обочечники»
Дежурная часть
«Накажи автохама»: наглые «обочечники»
28 июня, в 10:30, 19 2665 -5
«Накажи автохама»: Range Rover – обгон через сплошную и в КамАЗ
Дежурная часть
«Накажи автохама»: Range Rover – обгон через сплошную и в КамАЗ
27 июня, в 16:30, 140 5488 5
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:11 0
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохам
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Академия Михайлова» представила предварительный состав команды на хоккейный сезон
«Академия Михайлова» представила предварительный состав команды на хоккейный сезон
Жителя Новомосковска признали виновным в убийстве и отпустили на свободу
Жителя Новомосковска признали виновным в убийстве и отпустили на свободу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.