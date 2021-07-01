«Накажи автохама»: про богов и богинь парковки

Читатели продолжают делиться с нами снимками дворовых (и не только) парковщиков.

В нашей традиционной рубрике «Накажи автохама» сегодня мы публикуем очередную подборку автомобилей, чьих владельцев, по мнению наших читателей, можно отнести к автохамам:

«Добрый день. Так паркуют автомобили на бывшем газоне жители дома №3-а по ул. Генерала Белова в Новомосковске Тульской области. Газон убили на протяжении всего дома. Снято 15.06.2021 примерно в 21.00 (первые два фото) и 18.06.2021 в 6.56 (нижнее фото)», – сообщил наш читатель Николай.

«BMW стоял целый день на тротуаре возле дома №73 по улице Фридриха Энгельса в Туле. Только в прошлом году сделали тротуары и газоны. За зиму все газоны превратили в месиво. Пока шли дожди, никто не стоял на газонах, как подсохло – началось опять. Интересно, кто быстрее отреагирует – администрация или ГИБДД? Первый снимок сделан 20.06.2021 в 17.59, второй – 21.06.2021 в 19.59», – сообщил автор фото.

«Добрый день! 22 июня в 11.43, а также практически каждый день владелец автомобиля «Жигули» с госномером С850ТС71 преграждает путь к подъезду и к колясочной. При этом засыпал газон камнями под стоянку», – возмущена жительница Узловой.

«С такими номерами можно и на тротуаре, и на перекрестке, и перед пешеходным переходом парковаться без зазрения совести? Тула, перекресток улиц Агеева и Ф. Энгельса, недалеко от ул. Агеева, 1-б, 12-го корпуса ТулГУ. 22 июня 2021 года в 14.12», – написал нам автор снимка.

«Парковка на пешеходном переходе. Пересечение улиц Клары Цеткин и Халтурина», – сообщил наш читатель.

Время и дата съемки не указаны. Письмо о нарушении ПДД было направлено в редакцию Myslo 23 июня 2021 года в 16.03.

«Этот владелец ставит так машину каждый день. Сегодня получилось «наиболее удачно»! Обратите внимание на даты снимков. Адрес: рабочий поселок Первомайский Щекинского района, остановка напротив дома №12 по ул. Пролетарской», – прокомментировал автор письма.

«Тротуар вдоль ул. Шухова у фитнес-центра «Фитнес Парк», – сообщил автор снимка.

Время и дата съемки не указаны, сообщение пришло на телефон корреспондента Myslo 28 июня 2021 года в 20.36.

«Тула, ул. Староникитская, 10. 29 июня 2021 года, 10.45. А пешеходам как ходить?» – спрашивает автор снимка.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.