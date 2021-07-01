«Накажи автохама»: про богов и богинь парковки
Читатели продолжают делиться с нами снимками дворовых (и не только) парковщиков.
«BMW стоял целый день на тротуаре возле дома №73 по улице Фридриха Энгельса в Туле. Только в прошлом году сделали тротуары и газоны. За зиму все газоны превратили в месиво. Пока шли дожди, никто не стоял на газонах, как подсохло – началось опять. Интересно, кто быстрее отреагирует – администрация или ГИБДД? Первый снимок сделан 20.06.2021 в 17.59, второй – 21.06.2021 в 19.59», – сообщил автор фото.
«Этот владелец ставит так машину каждый день. Сегодня получилось «наиболее удачно»! Обратите внимание на даты снимков. Адрес: рабочий поселок Первомайский Щекинского района, остановка напротив дома №12 по ул. Пролетарской», – прокомментировал автор письма.
«Тула, ул. Староникитская, 10. 29 июня 2021 года, 10.45. А пешеходам как ходить?» – спрашивает автор снимка.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.
Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.