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Жителя Новомосковска признали виновным в убийстве и отпустили на свободу

Жителя Новомосковска признали виновным в убийстве и отпустили на свободу

Мужчина заплатит вдове потерпевшего 500 000 рублей и 3 года будет находиться под надзором.

В Новомосковске 66-летний местный житель Евгений Фурцев признан виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Отметим, что судья переквалифицировал статью обвинения после того, как удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. До вчерашнего дня Фурцев обвинялся в убийстве.

Судом установлено, что 9 мая 2019 года обвиняемый поссорился с потерпевшим, 50-летним жителем столицы Игорем Штыкановым. Мужчина жил и работал в Москве, но каждый год вместе с женой приезжал в деревню Осаново под Новомосковском на День Победы – наводил порядок на кладбище, где были похоронены его родственники.

В ходе ссоры Фурцев нанес потерпевшему не менее 11 ударов ножом. От полученных ран тот скончался на месте. Изначально следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Спустя полгода после ареста статью, по которой должны были судить обвиняемого, поменяли на более мягкую — «Убийство в состоянии аффекта». Мужчине изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде.

Адвокат потерпевшего добился того, чтобы дело вновь переквалифицировали на убийство, но меру пресечения по какой-то причине обвиняемому не поменяли. Из-за этого он в течение нескольких месяцев не являлся в суд, заявляя, что соблюдает пункт Указа губернатора о самоизоляции и боится заразиться коронавирусом. 

В своем последнем слове Фурцев извинился перед вдовой Штыканова, заявив, что «понимает, какую причинил ей утрату».

Приговором суда Евгению Фурцеву назначено наказание в виде 3-х лет ограничения свободы, кроме этого он выплатит 500 000 рублей вдове потерпевшего. 

Данное решение будет обжаловано как адвокатом потерпевшей, так и представителями обвинения, сообщили Myslo в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:26 −1
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