Прямая линия с Президентом: кому подарят «Пушкинскую карту» на три тысячи рублей?

Более миллиона россиян смогут воспользоваться «Пушкинской картой» в этом и следующем году.

Президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил о создании «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Планируется, что воспользоваться картой можно будет с сентября-декабря 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тысячи рублей.

В 2021 году к участию в программе планируется привлечь более 1 млн молодых ребят, купивших не менее одного билета. Каждому участнику программы будет подарена карта номиналом 3 тысячи рублей. В следующем году номинал составит 5 тысяч рублей на календарный год. Деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и даже частные учреждения культуры.

Обладатели карты смогут приобрести билеты в электронном приложении, там же будут размещены афиши событий, специальные акции и интерактивные проекты. Дополнительно весь репертуар и планы выставок учреждений культуры разместят на портале PRO.Культура.РФ.

Анастасия Заикина, 18 лет, активист Тульского регионального отделения «Российский союз молодежи», Российского движения школьников и школьной городской Думы, занимается эстрадно-джазовым вокалом в студии «Импровизация»:

– На мой взгляд, введение «Пушкинской карты» – это прекрасная идея и отличная возможность для молодежи посетить самые разные культурные учреждения нашей страны, многие из которых известны по всему миру. Кроме того, благодаря данной инициативе можно повысить интерес молодежи к культуре и сохранению историко-культурного наследия нашей страны

Инна Шестова, 20 лет, куратор трудовых отрядов подростков Тульского регионального отделения МООО «РСО»:

– Эта карта – замечательная возможность приобщиться к культуре молодым людям. Большинство представителей молодежи были бы рады сходить в театр или на музейную выставку. Культурное развитие очень важно для ребят, и, несомненно, это новое введение найдет отклик.

Ксения Дивина, 18 лет, командир юниор-педагогического отряда «Нектарin» Тульского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»:

– Концепция «Пушкинской карты» привлекает меня как студента, который любит путешествовать. Возможность экономить на билетах в культурные учреждения нашей страны поможет посетить большее количество музеев, театров и выставок, не тратя при этом значимую часть бюджета. Таким образом, молодые люди получат максимальное количество впечатлений и знаний от поездки. Считаю, данный проект необходим для культурного обогащения студентов.