Трагедия в Кимовске: мать заперла детей в квартире, а они устроили пожар

Фото из архива Myslo и СК РФ по Тульской области.

Следователи установили причину происшествия. Пока матери не было дома, малыши решили поиграть с зажигалкой.

Следственный комитет в кратчайшие сроки завершил расследование уголовного дела о пожаре в Кимовске, где погибли двое мальчиков.

По данным следствия, 25 апреля 2021 года около полуночи в одной из квартир на улице Льва Толстого 34-летняя женщина оставила детей — мальчиков 4 и 6 лет – дома одних и ушла. Пока ее не было, случился пожар. Дети скончались от отравления угарным газом.

На мать завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ее поместили под арест.

Согласно заключению комиссии экспертов, причиной возникновения пожара стало загорание горючих материалов от источника открытого огня, предположительно — пламени зажигалки.

Очаг возгорания находился у детской кроватки.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и подтвердила, что зажигалка, обнаруженная после пожара на полу, находилась на шкафу в тот момент, когда она уходила из дома.

Потерпевшим по делу признан отец погибших детей, который в период произошедшего с семьей не проживал.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, необходимые следственные действия по уголовному делу проведены следователями в кратчайшие сроки. Кимовский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.