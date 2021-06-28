Стало известно, сколько в тульских больницах пациентов с ковидом в тяжелом состоянии

Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

В данный момент в Тульской области в инфекционных госпиталях находятся 1126 человек, из них 42% – 477 человек — в тяжелом состоянии. 98 пациентов в реанимации, из них на ИВЛ — 81 человек.

По словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка, количество госпитализаций увеличилось на 6%. В среднем в день госпитализируют 93 человека.

Всего в области 1450 коек, из них 1289 коек с кислородом. Сейчас 22% свободно. За неделю было развернуто 296 коек.

Военные медики приступили к работе в самом крупном госпитале Тульской области, который работает на базе Щекинской районной больницы. Врачей разместили в гостинице «Москва», к месту работы их доставляют автобусом.

Для разворачивания аэробомильного госпиталя уже подготовлена площадка — на территории Тульской областной клинической больницы. Его развернут в случае ухудшения эпидобстановки.