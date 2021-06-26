Как в Туле отметят День молодежи: подробная афиша
По традиции в День молодежи начнет работать пространство «Газон».
Стартует праздник 27 июня в 10.00 в онлайн-формате.
По традиции в День молодежи начнет работать пространство «Газон». В этом году проект поменял свою концепцию: блоки будут делиться по специфике деятельности. Всего их пять: «Лаундж» (#НаГазонеЛаундж), «Лаборатория» (#НаГазонеЛаборатория), «Турниры» (#НаГазонеТурниры), «Творчество» (#НаГазонеТворчество), «Путешествия» (#НаГазонеПутешествия).
В 11.00 в группе ВКонтакте состоится торжественное открытие, а с 17.00 будут работать офлайн-площадки. Молодежное пространство будет работать со вторника по субботу с 17:00 до 21:00 на двух площадках: пр-т Ленина, д. 20, «Мятный сквер» и на ул. Сойфера, д. 35, МЦ «Спектр».
Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Для участия необходима предварительная регистрация.
Программа Дня молодежи
|Время проведения
|Краткое описание
|Место проведения
|10.00-11.00
|Онлайн поздравление с Днем молодежи от молодежных центров города Тулы
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Онлайн
ВКонтакте:
Инстаграм:
@mc_spektr_tula
|11.00-12.00
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Онлайн старт молодежного проекта «Газон»
Открытие молодежного проекта «Газон». Презентация площадок, показ видеороликов
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ВКонтакте:
Инстаграм:
|17.00-18.00
|Площадка молодежного пространства «Газон» - «Турниры»: турнир по настольной игре «Стикеры: кто я?»
|Ул. Сойфера, д. 35
|17.00-18.00
|Площадка молодежного пространства «Газон» - «Лаборатория»: мастер-класс по стрельбе из безопасного лука
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пр. Ленина, д. 20,
|18.00-19.00
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Площадка молодежного пространства «Газон» - «Турниры»: футбольный турнир на меткость
Площадка молодежного пространства «Газон/» - «Экскурсия»: «Тула – в пяти веках»
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Ул. Сойфера,
|18.00-19.00
|Площадка молодежного пространства «Газон» - «Лаборатория»: создание арт-коллажа/ психологическая игра «Точно – завтра»
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пр. Ленина, д. 20,
|19.00-20.00
|Площадка молодежного пространства «Газон» - «Лаборатория»: мастер-класс по созданию открыток с брендингом молодежного пространства «Газон»
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пр. Ленина, д. 20,
«Мятный сквер»
|19.00-20.00
|Площадка молодежного пространства «Газон» - «Турниры»: мини-турнир «Гляделки»
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Ул. Сойфера,
д. 35
|17.00-21.00
|площадка молодежного пространства «Газон» - «Лаундж-зона»: свободное место для отдыха, комфортные места для сидения, арт-объекты и фотозоны, полка буккроссинга, настольные игры.
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Ул. Сойфера,
д. 35
пр. Ленина, д. 20,