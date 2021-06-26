Как в Туле отметят День молодежи: подробная афиша

Стартует праздник 27 июня в 10.00 в онлайн-формате.

По традиции в День молодежи начнет работать пространство «Газон». В этом году проект поменял свою концепцию: блоки будут делиться по специфике деятельности. Всего их пять: «Лаундж» (#НаГазонеЛаундж), «Лаборатория» (#НаГазонеЛаборатория), «Турниры» (#НаГазонеТурниры), «Творчество» (#НаГазонеТворчество), «Путешествия» (#НаГазонеПутешествия).

В 11.00 в группе ВКонтакте состоится торжественное открытие, а с 17.00 будут работать офлайн-площадки. Молодежное пространство будет работать со вторника по субботу с 17:00 до 21:00 на двух площадках: пр-т Ленина, д. 20, «Мятный сквер» и на ул. Сойфера, д. 35, МЦ «Спектр».

Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Программа Дня молодежи