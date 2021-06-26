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Как в Туле отметят День молодежи: подробная афиша

Как в Туле отметят День молодежи: подробная афиша

По традиции в День молодежи начнет работать пространство «Газон».

Стартует праздник 27 июня в 10.00 в онлайн-формате.

По традиции в День молодежи начнет работать пространство «Газон». В этом году проект поменял свою концепцию: блоки будут делиться по специфике деятельности. Всего их пять: «Лаундж» (#НаГазонеЛаундж), «Лаборатория» (#НаГазонеЛаборатория), «Турниры» (#НаГазонеТурниры), «Творчество» (#НаГазонеТворчество), «Путешествия» (#НаГазонеПутешествия).

В 11.00 в группе ВКонтакте состоится торжественное открытие, а с 17.00 будут работать офлайн-площадки. Молодежное пространство будет работать со вторника по субботу с 17:00 до 21:00 на двух площадках: пр-т Ленина, д. 20, «Мятный сквер» и на ул. Сойфера, д. 35, МЦ «Спектр».

Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Для участия необходима предварительная регистрация.

 

Программа Дня молодежи

Время проведения Краткое описание Место проведения
10.00-11.00 Онлайн поздравление с Днем молодежи от молодежных центров города Тулы

Онлайн

ВКонтакте: 

@mc_spektr

@rodinatula

Инстаграм: 

@mc_spektr_tula
@mmc_rodina_tula
@tula.zaryadka
зарядка-тула.рф
11.00-12.00

Онлайн старт молодежного проекта «Газон»

Открытие молодежного проекта «Газон». Презентация площадок, показ видеороликов

ВКонтакте: 

@gazon.tula

Инстаграм: 

@gazon.tula/
17.00-18.00 Площадка молодежного пространства «Газон» - «Турниры»: турнир по настольной игре «Стикеры: кто я?» Ул. Сойфера, д. 35
17.00-18.00 Площадка молодежного пространства «Газон» - «Лаборатория»: мастер-класс по стрельбе из безопасного лука

пр. Ленина, д. 20,
«Мятный сквер»
18.00-19.00

Площадка молодежного пространства «Газон» - «Турниры»: футбольный турнир на меткость

Площадка молодежного пространства «Газон/» - «Экскурсия»: «Тула – в пяти веках»

Ул. Сойфера,
д. 35
18.00-19.00 Площадка молодежного пространства «Газон» - «Лаборатория»: создание арт-коллажа/ психологическая игра «Точно – завтра»

пр. Ленина, д. 20,
«Мятный сквер»
19.00-20.00 Площадка молодежного пространства «Газон» - «Лаборатория»: мастер-класс по созданию открыток с брендингом молодежного пространства «Газон»

пр. Ленина, д. 20,

«Мятный сквер»
19.00-20.00 Площадка молодежного пространства «Газон» - «Турниры»: мини-турнир «Гляделки» Ул. Сойфера,
д. 35
17.00-21.00 площадка молодежного пространства «Газон» - «Лаундж-зона»: свободное место для отдыха, комфортные места для сидения, арт-объекты и фотозоны, полка буккроссинга, настольные игры. Ул. Сойфера,
д. 35

пр. Ленина, д. 20,
«Мятный сквер»

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:01 −7
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