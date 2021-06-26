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В Заокском районе на пожаре погиб мужчина

В Заокском районе на пожаре погиб мужчина

В доме во время пожара рухнула крыша.

Сегодня ночью в 00:26 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Болдово Заокского района Тульской области.

На место происшествия выехали три пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 01:22, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате ЧП в доме сгорела и обрушилась крыша. В огне погиб 44-летнй мужчина. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:12 0
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пожарпогиб человек
Место
Заокский районТульская область
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