В Заокском районе на пожаре погиб мужчина

В доме во время пожара рухнула крыша.

Сегодня ночью в 00:26 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Болдово Заокского района Тульской области.

На место происшествия выехали три пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 01:22, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате ЧП в доме сгорела и обрушилась крыша. В огне погиб 44-летнй мужчина. Причина пожара устанавливается.