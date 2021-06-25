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В Туле рядом с администрацией Привокзального района загорелся частный дом

В Туле рядом с администрацией Привокзального района загорелся частный дом

По предварительным данным, никто не пострадал.

Днем 25 июня в Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом. К моменту приезда огнеборцев чердак постройки полыхал открытым пламенем.

Из-за угрозы распространения огня на близлежащие постройки часть стволов была задействована в тушении дома, а часть брошена на защиту соседних зданий.

На момент публикации новости на месте происшествия работают четыре пожарных расчета. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, по ул. Болдина затруднено движение. Пожарные подключились к гидранту напротив дома №47 и проложили магистральную линию для подачи воды к месту происшествия. Магистральная линия лежит поперек ул. Болдина, поэтому транспорту приходится снижать скорость во время проезда через нее. Для регулировки движения прибыл экипаж ДПС.

Галерея
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 1
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 2
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 3
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 4
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 5
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 6
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 7
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 8
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 9
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 10
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 11
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 12
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 13
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 14
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 15
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 16
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 17
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 18
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 19
В Туле на улице 2-й Трубной загорелся частный дом, Фото: 20
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Сергей Стариков
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:03 +1
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