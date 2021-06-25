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Туляк не смог помириться с бывшей женой и спалил ее машину

Туляк не смог помириться с бывшей женой и спалил ее машину

Сейчас в полиции по данному факту проводится проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в поджоге, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По предварительным данным, 36-летний безработный житель Косой Горы пытался наладить отношения с 33-летней бывшей женой, но попытка эта провалилась. От обиды он решил отомстить женщине и спалил ее автомобиль – «Ладу Приору».

Подозреваемый признался в уничтожении чужого имущества, в полиции выясняют все детали происшествия. 

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