Туляк не смог помириться с бывшей женой и спалил ее машину

Сейчас в полиции по данному факту проводится проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в поджоге, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 36-летний безработный житель Косой Горы пытался наладить отношения с 33-летней бывшей женой, но попытка эта провалилась. От обиды он решил отомстить женщине и спалил ее автомобиль – «Ладу Приору».

Подозреваемый признался в уничтожении чужого имущества, в полиции выясняют все детали происшествия.