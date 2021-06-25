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С 1 июля в Тульской области закончится акция «Проезд дешевле с картой «Мир»

С 1 июля в Тульской области закончится акция «Проезд дешевле с картой «Мир»

Теперь сэкономить получится только с картой «Тройка».

С момента запуска в нашем регионе новой билетной системы зарегистрирована двадцатимиллионная поездка в общественном транспорте, оплаченная безналичным способом. Об этом сообщает оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Тульской области.
 
Сейчас ежедневно на маршруты выходят более 1,2 тыс оборудованных терминалами безналичной оплаты бортов. Подключено более тридцати перевозчиков во всех муниципальных образованиях региона.
 
Для удобства пассажира в новой системе стало возможным оплатить проезд картой «Тройка». Ее стоит приобрести потому, что по окончании акции «Проезд дешевле с картой «Мир» (с 1 июля 2021 года), безналичная оплата станет самой выгодной по карте «Тройка». Стоимость одной поездки составит 19 рублей.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 12:13 −7
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