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«Накажи автохама»: про Chevrolet Klan, который куда-то спешил через сплошную

«Накажи автохама»: про Chevrolet Klan, который куда-то спешил через сплошную

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляк Николай Трифонов прислал в редакцию кадры с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель белой легковушки нарушает правила дорожного движения. Наверное, куда-то очень торопился.
 
«20 июня этого года Chevrolet Klan с госномером Р844МК40RUS на ул. Ф. Энгельса, в районе от ул. Агеева до художественного музея, обогнал несколько авто с выездом на встречку, через сплошную полосу и через пешеходные переходы. Видео идет от Оружейной улицы с перекрестка с ул. Мира, так как там он ехал с аварийкой, причем потом выключил ее, но при обгоне уже не включал указатели поворота», — сообщил автор видео.
 

 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
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