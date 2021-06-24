«Накажи автохама»: про Chevrolet Klan, который куда-то спешил через сплошную

Туляк Николай Трифонов прислал в редакцию кадры с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель белой легковушки нарушает правила дорожного движения. Наверное, куда-то очень торопился.

«20 июня этого года Chevrolet Klan с госномером Р844МК40RUS на ул. Ф. Энгельса, в районе от ул. Агеева до художественного музея, обогнал несколько авто с выездом на встречку, через сплошную полосу и через пешеходные переходы. Видео идет от Оружейной улицы с перекрестка с ул. Мира, так как там он ехал с аварийкой, причем потом выключил ее, но при обгоне уже не включал указатели поворота», — сообщил автор видео.