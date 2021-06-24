Объявлен длинный список литературной премии «Ясная Поляна»

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна» огласили длинный список главной номинации премии «Современная русская проза». В лонг-лист вошли 44 книги российских писателей, в числе которых Василий Авченко, Вера Богданова, Михаил Гиголашвили, Алла Горбунова, Дмитрий Захаров, Майя Кучерская, Алексей Поляринов, Алексей Слаповский, Марина Степнова, Леонид Юзефович.

Номинация «Современная русская проза» отмечает выдающееся произведение современного автора, которое несет в себе идеалы человеколюбия.

Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей.

– В этом году жюри было очень сложно отобрать даже длинный список — мы получили более двухсот произведений на соискание премии «Ясная Поляна». На победу в равной степени могут претендовать как маститые литераторы, так и новые писатели — «Ясная Поляна» присуждается не за имена, а за качество литературы, — прокомментировал Владимир Толстой, председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре Президента РФ.

Шорт-лист номинации будет оглашен в сентябре, церемония награждения лауреатов пройдет в октябре.

На данный момент премия «Ясная Поляна» — самая крупная ежегодная литературная премия России. Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 млн рублей.

Более подробную информацию о лауреатах и книгах премии можно также посмотреть на сайте премии.

Длинный список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна» в 2021 году:

1. Авченко Василий. Дальний Восток: иероглиф пространства. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

2. Аксенов Василий. Зазимок. — СПб: Издательство «Лимбус Пресс», 2020.

3. Алешковский Петр. Секретики. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

4. Бердникова Елена. Могила Есенина. — Журнал «Дальний Восток», 2017, № 2.

5. Богданова Вера. Павел Чжан и прочие речные твари. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

6. Буйда Юрий. Сады Виверны. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

7. Бучнев Александр. Одноразовый мир. — М.: Грифон, 2020.

8. Былинский Валерий. Всё исключено. — М.: Дикси Пресс, 2020.

9. Гиголашвили Михаил. Кока. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

10. Гоник Владимир. Небесный Ковш Бэйдоу. — Нур-Султан: Фолиант, 2020.

11. Горбунова Алла. Конец света, моя любовь. — М.: Новое литературное обозрение, 2020.

12. Григорьева Лидия. Термитник. — СПб: Алетейя, 2020.

13. Гуреев Максим. Любовь Куприна. — Журнал «Новый мир», 2020, № 10.

14. Делаланд Надя. Рассказы пьяного просода. — М.: Эксмо, 2021.

15. Елизаров Михаил. Земля. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

16. Захаров Дмитрий. Кластер. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

17. Зиганшин Камиль. Хождение к Студеному морю. — Уфа: Башкирское издательство «Китап» им. Зайнаб Биишевой, 2020.

18. Идиатуллин Шамиль. Последнее время. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

19. Климовски Керен. Время говорить. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

20. Кучерская Майя. Лесков. Прозеванный гений. — М.: Молодая гвардия, 2021.

21. Лебедев Сергей. Дебютант. — М.: АСТ: Corpus, 2020.

22. Лиханов Дмитрий. Звезда и крест. — М.: Эксмо, 2020.

23. Лукин Сергей. В простоте и не в обиде. — Рязань: Зерна-Слово, 2021.

24. Мамонтов Евгений. Музыка в аэропорту. — Владивосток: Издательство Ивана Шепеты, 2021.

25. Медведкова Ольга. Три персонажа в поисках любви и бессмертия. — Новое литературное обозрение, 2020.

26. Минеев Андрей. Календарь превращений. — Тольятти: Тольяттинская писательская организация, 2017.

27. Николаенко Саша. Жили люди как всегда. Записки Феди Булкина. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

28. Петрова Ася. Свободная страна. — М.: Эксмо, 2021.

29. Поляринов Алексей. Риф. — М.: Эксмо, 2020.

30. Попов Валерий. Мы не рабы. — СПб: Издательство «Лимбус Пресс», 2020.

31. Посвятовская Елена. Важенка. Портрет самозванки. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

32. Резник Вера. Петровская дюжина. — СПб: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2021.

33. Ремизов Виктор. Вечная мерзлота. — Владивосток: Тихоокеанское издательство «Рубеж», 2021.

34. Рябов Олег. Когда-то в городе Горьком. — Нижний Новгород: Книги, 2020.

35. Садулаев Герман. Готские письма. — СПб: Издательство «Лимбус Пресс», 2020.

36. Самсонов Сергей. Высокая кровь. — М.: Эксмо, 2020.

37. Селуков Павел. Как я был Анной. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

38. Славянин Виктор. Время незамеченных людей. — Журнал «Невский проспект», 2021, № 1.

39. Слаповский Алексей. Недо. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

40. Соболев Александр. Грифоны охраняют лиру. — СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2021.

41. Степнова Марина. Сад. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

42. Черчесов Алан. Клад. — М.: Эксмо, 2021.

43. Шикера Сергей. Портулак. — Журнал «Волга», 2020, № 7−8.

44. Юзефович Леонид. Филэллин. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

Литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году. В состав жюри премии, которое возглавляет советник Президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой, входят известные литературные критики и писатели.

Жюри выбирает художественные произведения в двух главных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Номинация «Событие» отмечает значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в российской литературной жизни (фестиваль, экранизацию, театральную постановку, документальную литературу, материал в СМИ).

Специальный приз компании Samsung Electronics «Выбор читателей» присуждается автору книги, набравшей наибольшее количество голосов по результатам открытого читательского интернет-голосования, которое проводится в авторитетных книжных блогах. Лауреатами в номинации «Современная русская проза» в разное время становились Евгений Чижов, Сергей Самсонов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин.