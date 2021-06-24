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Метеопредупреждение: туляков ждут жара до +37°С, гроза и сильный ветер

Метеопредупреждение: туляков ждут жара до +37°С, гроза и сильный ветер

Будьте внимательны и осторожны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 23 по 25 июня в регионе местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35…+37 градусов. Днем 25 июня местами пройдет гроза, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При жаре:

  • носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
  • употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
  • соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. 

При грозе, если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:30 +2
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