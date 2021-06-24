Метеопредупреждение: туляков ждут жара до +37°С, гроза и сильный ветер
Будьте внимательны и осторожны!
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 23 по 25 июня в регионе местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35…+37 градусов. Днем 25 июня местами пройдет гроза, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При жаре:
- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
- не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.
При грозе, если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Другие статьи по темам
Место
Прочее