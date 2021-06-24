Метеопредупреждение: туляков ждут жара до +37°С, гроза и сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 23 по 25 июня в регионе местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35…+37 градусов. Днем 25 июня местами пройдет гроза, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.



При жаре:

носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;

избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;

употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.

При грозе, если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности: