В Тульской области осудили наркокурьера-арбалетчика
Горе-стрелка задержали в январе этого года. Мужчина хотел переправить наркотики в исправительную колонию.
В Донском 35-летний житель Узловой признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в исправительном учреждении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 5 января 2021 года обвиняемый, прикрепив к стреле сверток с наркотическими средствами, пытался с помощью арбалета переправить их на территорию колонии строгого режима. Общий вес наркотиков составил 29 граммов. Деятельность стрелка пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
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