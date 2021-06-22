В Тульской области осудили наркокурьера-арбалетчика

Горе-стрелка задержали в январе этого года. Мужчина хотел переправить наркотики в исправительную колонию.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В Донском 35-летний житель Узловой признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в исправительном учреждении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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