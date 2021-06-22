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В Тульской области осудили наркокурьера-арбалетчика

В Тульской области осудили наркокурьера-арбалетчика

Горе-стрелка задержали в январе этого года. Мужчина хотел переправить наркотики в исправительную колонию.

В Донском 35-летний житель Узловой признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в исправительном учреждении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 5 января 2021 года обвиняемый, прикрепив к стреле сверток с наркотическими средствами, пытался с помощью арбалета переправить их на территорию колонии строгого режима. Общий вес наркотиков составил 29 граммов. Деятельность стрелка пресекли сотрудники правоохранительных органов.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 
 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:40 +3
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