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В тульской колонии задержали курьера-арбалетчика с наркотиками

В тульской колонии задержали курьера-арбалетчика с наркотиками

Сверток с наркотиками был примотан прямо к стреле арбалета.

5 января при попытке доставить на территорию исправительной колонии №5 наркотические средства задержан курьер-арбалетчик. В ходе реализации оперативной информации оперативники  ИК-5 УФСИН России по Тульской области совместно с сотрудниками ГКОН ОМВД по г. Донскому задержали горе-стрелка, которым оказался ранее судимый 35-летний житель Узловой. 

В руках у мужчины находился арбалет марки «Ягуар» и арбалетная стрела с примотанным к ней полимерным свертком, внутри которого было обнаружено и изъято неизвестное вещество.

При проведении досмотра в кармане арбалетчика обнаружен второй сверток с аналогичным веществом. Оба свертка были направлены на экспертизу, по результатам исследования установлено, что вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой 31 грамм.

Сам наркокурьер пояснил, что пойти на преступление его уговорил один из осужденных, отбывающих наказание в ИК-5. 

В настоящее время сотрудниками оперативного отдела ИК-5 проверяется информация о причастности осужденного Т. к организации канала доставки запрещенных предметов и веществ в колонию. Получателю запрещенного груза грозит дисциплинарное взыскание, его подельнику, любителю стрельбы из арбалета - уголовное наказание.

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