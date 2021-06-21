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Отравление газом супругов и их внука: в Плавске осужден сотрудник управляющей компании

Отравление газом супругов и их внука: в Плавске осужден сотрудник управляющей компании

Мужчина на протяжении трех лет не проверял состояние дымоходов в доме.

В Плавске суд признал виновным 59-летнего работника управляющей компании в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ – выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Вечером 26 марта 2021 года в одной из квартир дома №6 на улице Октябрьской в Плавске 49-летняя женщина, ее 8-летний внук и 40-летний супруг отравились окисью углерода и были госпитализированы.

Обязанность по проведению в доме периодических плановых осмотров и проверок технического состояния дымовентиляционных каналов,  устранению дефектов строительного характера и нарушений тяги каналов лежала на  специалисте управляющей компании ООО «Лидер», обслуживающей этот дом. Однако с 25 сентября 2018 по 26 марта 2021 года такие проверки обвиняемый не проводил, вследствие чего своевременно не выявил засоренность дымового канала, из-за которой при работе газового проточного водонагревателя отработанные газы с наличием в них окиси углерода (угарного газа) начали заполнять квартиру, что привело к отравлению трех человек. 

По данному факту СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело. Мужчина признал вину в полном объеме, дело рассмотрено судом в особом порядке. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:14 0
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Событие
отравление угарным газомуголовное дело
Место
Тульская областьПлавск
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