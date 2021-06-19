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В Новомосковске сын совершил разбойное нападение на 88-летнего отца
Изображение leo2014 с сайта Pixabay

В Новомосковске сын совершил разбойное нападение на 88-летнего отца

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску обратился местный житель. 88-летний мужчина сообщил, что днем в квартире ему угрожал ножом 61-летний сын. Кроме того, безработный и ранее судимый мужчина отобрал у пенсионера 10 тысяч рублей.
 
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. В настоящее время в отделе МВД по городу Новомосковску по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». От задержанного получены признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:04 +3
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