Объявлена дата прямой линии Владимира Путина

Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным состоится в среду, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Трансляцию эфира будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Начало трансляции - 12.00.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.

Обратиться к президенту можно через мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволит выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира.

Также вопросы можно задать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40 (Единый центр обработки сообщений), из-за границы: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Задать вопрос можно только на русском языке, его объём должен быть не более 70 знаков.

«Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи,» - говорится на сайте президента России.

Текстовые и видео вопросы можно направлять через «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Направлять вопросы можно с 20 июня с 12. 00 и до окончания программы 30 июня.