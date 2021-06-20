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В Чекалине открыли памятник уездному врачу Фёдору Лисицыну

В Чекалине открыли памятник уездному врачу Фёдору Лисицыну

Фёдор Лисицын создал в Чекалине местную больницу, занимался медицинскими исследованиями, вёл активную лечебную практику.

19 июня накануне Дня медицинского работника в Чекалине Суворовского района состоялось торжественное открытие памятника земскому врачу Фёдору Ивановичу Лисицыну - наставнику и основателю Чекалинской (Лихвинской) больницы.

Авторами памятника стали скульптор и архитектор М. Малашенко и Д. Бобылев из студии им. Грекова. Бюст был изготовлен и установлен при поддержке «АК Туламашзавод» и Суворовского землячества. 

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

«Сегодня мы присутствуем на событии, можно сказать, общенационального значения. Открывая ещё одну страницу истории нашей медицины, мы сохраняем память о тех, кто посвятил свои жизни делу врачевания. Мы говорим спасибо нашим сегодняшним медикам за их самоотверженный труд, за спасённые жизни. Бюст земского доктора Лисицына изготовлен и установлен по поручению и при поддержке Губернатора Алексея Дюмина. В это место будут приходить местные жители и гости города», - отметила Татьяна Рыбкина. 

Среди приглашённых на церемонию были и потомки Федора Ивановича.

***
Фёдор Лисицын родился в 1869 году в деревне Телятники Лихвинского уезда. После окончания Берлинского медицинского университета им. Гумбольдта всю свою жизнь проработал в Лихвине. Создал проект, а затем возглавил местную больницу, занимался медицинскими исследованиями, вёл активную лечебную практику. Умер в 1937 году и похоронен в Лихвине.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:10 +1
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