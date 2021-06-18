В Туле вынесли приговор гражданину КНР за взятку главврачу роддома и начальнику ЗАГСа

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Суд вынес приговор 37-летнему гражданину Китайской Народной Республики. Мужчину признали виновным в мелком взяточничестве и даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере.

Как установили следствие, прокуратура и суд, в январе этого года при оформлении документов на детей, рожденных суррогатными матерями для граждан Китая, возникли сложности. Проблема заключалась в отсутствии согласия женщин на запись иностранных граждан в качестве родителей. В том числе, из-за нахождения одной из матерей за пределами РФ. Она не могла приехать, в связи с коронавирусными ограничениями.

«Злоумышленник, представлявший интересы иностранных граждан — биологических родителей новорожденных детей, обратился к своей знакомой с просьбой передать от него главному врачу родильного дома взятку в виде денег за беспрепятственное оформление и выдачу согласий суррогатных матерей», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

4 февраля посредник передала главврачу тульского роддома 10 тысяч рублей за оформление и выдачу согласий суррогатных матерей в отсутствие одной из них. В тот же день женщина вручила 150 тысяч рублей начальнику отдела комитета ЗАГС за беспрепятственную приемку документов и государственную регистрацию рождения детей от суррогатных матерей.

«Главврач родильного дома и сотрудница ЗАГС своевременно сообщили о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, в результате чего посредница была задержана на месте преступления следователями СК и сотрудниками регионального УФСБ. Приговором суда иностранному гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Стоит отметить, что в конце мая 2021 года в Туле в отношении посредницы во взяточничестве судом был вынесен обвинительный приговор», — отметили в региональном Следственном комитете.