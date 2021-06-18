Пилот из Тулы стал победителем чемпионата России по воздухоплаванию

Фото: https://vk.com/minsport71.

В Великих Луках завершился 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В нем участвовали спортсмены из Москвы, Тулы, Рязани, Воронежа, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов. Воздухоплаватели совершили 7 полетов и выполнили 30 заданий.



Фото: iluki.ru.

Победителем соревнований стал туляк Олег Снетков, пилот аэростата «Барбадос». Он набрал наибольшее количество очков и получил титул чемпиона. Он же завоевал 13-й Кубок Дружбы.