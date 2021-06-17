В Одоевском районе мотоциклист погиб после столкновения с броневиком

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В 13.45 на 62-м километре дороги «Тула – Белев» в Одоевском районе 59-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в инкассаторский броневик и следующую за ним Audi. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

В мотосезон тульская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.

Основной причиной аварий является превышение скорости. Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять необходимые меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Уважаемые мотоциклисты! Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, выдерживать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко идущими машинами.

Во избежание возникновения аварийной ситуации следует своевременно включать сигнал поворота при перестроении, чтобы ваши действия были понятны другим участникам дорожного движения. Наравне с иными транспортными средствами, обязательно должен быть включен ближний свет фар.