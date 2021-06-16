Интерпол и полиция провели в Тульской области операцию «Пангея»

Сотрудники полиции приняли участие в международной операции «Пангея». Рейд направлен на борьбу с незаконным оборотом лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок.

Помимо полицейских подразделений УКОН, УБЭП и ГНЦБ Интерпола, в мероприятии приняли участие территориальные подразделения ФТС России, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

За время проведения операции в Тульской области было осуществлено 126 проверок различных организаций, в сферу деятельности которых входит реализация товаров медицинского назначения.

- В ряде случаев выявлялись факты нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, нарушение продавцом требований технических регламентов, а также осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, т.е. лицензии. По всем выявленным фактам нарушители привлечены к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Также в рамках проведения операции осуществлялся мониторинг сайтов и аккаунтов социальных сетей. По более двадцати из них принято решение о блокировке в связи с причастностью к распространению запрещенных веществ, в том числе наркосодержащих.