В Тульской области клещи покусали почти полторы тысячи человек

Фото Алексея Абрамочкина.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области продолжается мониторинг за инфекциями, передающимися клещами.

По состоянию на 10 июня 2021 года в регионе зарегистрировано 1409 случаев присасывания клещей к людям (в прошлом году на эту дату было зафиксировано 1007 случаев), в том числе среди детей — 481 случаев (за аналогичный период 2020 года — 415).

Из них за прошедшую неделю за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 323 человека (из них 88 детей).

Факты присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области. Зарегистрировано 27 завозных случая: туляки привезли клещей из Калужской, Смоленской, Костромской, Московской и других областей, а также из Санкт-Петербурга и Крыма.

Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса.

За период мониторинга на 10 июня в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и ООО «Тульская диагностическая лаборатория» исследовано 974 клеща. В результате проведенных исследований в 123 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза,в 53 пробах — гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Все о клещах: Чем они опасны, как уберечься, как вытащить клеща