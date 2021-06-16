В Тульской области клещи покусали почти полторы тысячи человек
Около 10% клещей заражены.
По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области продолжается мониторинг за инфекциями, передающимися клещами.
По состоянию
Из них за прошедшую неделю за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 323 человека (из них 88 детей).
Факты присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области. Зарегистрировано 27 завозных случая: туляки привезли клещей из Калужской, Смоленской, Костромской, Московской и других областей, а также из Санкт-Петербурга и Крыма.
Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса.
За период мониторинга
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