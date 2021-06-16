новости
новости
Регистрация
В Тульской области клещи покусали почти полторы тысячи человек
Фото Алексея Абрамочкина.

В Тульской области клещи покусали почти полторы тысячи человек

Около 10% клещей заражены.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области продолжается мониторинг за инфекциями, передающимися клещами.

По состоянию на 10 июня 2021 года в регионе зарегистрировано 1409 случаев присасывания клещей к людям (в прошлом году на эту дату было зафиксировано 1007 случаев), в том числе среди детей — 481 случаев (за аналогичный период 2020 года — 415).

Из них за прошедшую неделю за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 323 человека (из них 88 детей).

Факты присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области. Зарегистрировано 27 завозных случая: туляки привезли клещей из Калужской, Смоленской, Костромской, Московской и других областей, а также из Санкт-Петербурга и Крыма.

Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса.

За период мониторинга на 10 июня в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и ООО «Тульская диагностическая лаборатория» исследовано 974 клеща. В результате проведенных исследований в 123 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза,в 53 пробах — гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Все о клещах: Чем они опасны, как уберечься, как вытащить клеща

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
клещиУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: некоторые считают, что им не место в пробке
«Накажи автохама»: некоторые считают, что им не место в пробке
Интерпол и полиция провели в Тульской области операцию «Пангея»
Интерпол и полиция провели в Тульской области операцию «Пангея»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.