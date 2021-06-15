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Пропавшего в Новомосковске подростка нашли в Рязанской области

Пропавшего в Новомосковске подростка нашли в Рязанской области

Мальчик купался в пруду в Скопинском районе. Местной жительнице это показалось подозрительным.

14-летнего парня, который накануне пропал в Новомосковске, обнаружили в Рязанской области. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, подросток уехал кататься на велосипеде и домой не вернулся. Сегодня в Скопинском районе одиноко купающегося в пруду парня заметила местная жительница. Ей показалось это подозрительным, и она позвонила в полицию.

Прибывшие на место полицейские установили личность подростка и сообщили об этом тульским коллегам. Сегодня за мальчиком уже выехал отец.

По факту инцидента полиция проводит проверку. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:45 +7
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