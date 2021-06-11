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«Накажи автохама»: «торопыга» рванул через перекрёсток на красный свет

«Накажи автохама»: «торопыга» рванул через перекрёсток на красный свет

Видимо, водителю Hyundai Sonata было жизненно важно первому начать движение по ул. Пролетарской.

Продолжаем знакомить вас с автохамами оружейной столицы. Сегодня в центре нашего внимания – водитель Hyundai Sonata с госномером: Е538ВМ71. Место действия – ул. Пролетарская, время – 11 июня, 9 часов 48 минут.

Сначала водитель добросовестно стоял в общем потоке и дожидался, когда загорится разрешающий сигнал светофора. Но затем, видимо, решил, что он обязан быть первым, кто начнёт движение на зелёный и рванул напролом через перекрёсток.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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