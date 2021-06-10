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Сбил витрину со смартфонами: в Туле скутерист устроил ДТП в торговом центре — видео

Сбил витрину со смартфонами: в Туле скутерист устроил ДТП в торговом центре — видео

Из людей никто не пострадал.

В сети появилось видео с необычным происшествием, которое недавно произошло в ТЦ «Куклы» на ул. Советской в Туле. Предположительно, всё случилось вечером 9 июня в бутике одного из популярных производителей электроники.
 
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как молодой человек садится на скутер, начинает движение, а затем «что-то пошло не так» и он врезался в витрину со смартфонами.
 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:35 0
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