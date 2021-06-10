Сбил витрину со смартфонами: в Туле скутерист устроил ДТП в торговом центре — видео

В сети появилось видео с необычным происшествием, которое недавно произошло в ТЦ «Куклы» на ул. Советской в Туле. Предположительно, всё случилось вечером 9 июня в бутике одного из популярных производителей электроники.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как молодой человек садится на скутер, начинает движение, а затем «что-то пошло не так» и он врезался в витрину со смартфонами.