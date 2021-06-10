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В Туле открылся филиал музея «Ясная Поляна»

В Туле открылся филиал музея «Ясная Поляна»

Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия музея.

Сегодня, 10 июня, в Музейном квартале в Туле на улице Металлистов состоялось открытие филиала музея-усадьбы «Ясная Поляна». Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия музея.
 
В церемонии открытия приняли участие Екатерина Толстая, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова.
 
Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» открылся в двухэтажном особняке, принадлежавшем купцу Евфимию Кучину. В нем размещены Центр приема посетителей, книжный и сувенирный магазины, ресторан, мини-гостиница и экспозиции. В музейном дворике будут проводиться сезонные мероприятия для туляков и гостей города.
 
 
 
 
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сегодня, в 14:57 0
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