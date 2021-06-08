новости
новости
Регистрация
В Узловой начальник почтового отделения 2 месяца получала соцвыплаты за покойницу

В Узловой начальник почтового отделения 2 месяца получала соцвыплаты за покойницу

Расписывалась за нее в платежных поручениях и спокойно прикарманивала деньги.

В Узловой 37-летняя женщина обвиняется в присвоении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
По версии следствия, обвиняемая, работающая начальником отделения почтовой связи, с 14 июня 2018 года по 3 апреля 2019 года забрала из кассы 335 тысяч рублей. Кроме этого, с 14 ноября 2019 года по 10 января 2020 года женщина получала соцвыплаты за покойницу – ставила подписи от имени умершей в платежных поручениях, присвоив за это время 18 тысяч рублей. Преступная деятельность обвиняемой была остановлена в результате оперативной разработки отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
 
Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 
 
 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:40 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областькриминалприсвоениеуголовное делоУзловая
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле предприниматель вместо дома построил автомойку
В Туле предприниматель вместо дома построил автомойку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.