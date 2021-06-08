В Узловой начальник почтового отделения 2 месяца получала соцвыплаты за покойницу

В Узловой 37-летняя женщина обвиняется в присвоении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая, работающая начальником отделения почтовой связи, с 14 июня 2018 года по 3 апреля 2019 года забрала из кассы 335 тысяч рублей. Кроме этого, с 14 ноября 2019 года по 10 января 2020 года женщина получала соцвыплаты за покойницу – ставила подписи от имени умершей в платежных поручениях, присвоив за это время 18 тысяч рублей. Преступная деятельность обвиняемой была остановлена в результате оперативной разработки отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.