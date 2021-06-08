В Туле предприниматель вместо дома построил автомойку

Это выяснилось во время прокурорской проверки.

В Туле прокуратура провела проверку после обращения регионального министерства имущественных и земельных отношений, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки установлено, что земельный участок на пересечении улиц Герцена и Луначарского, в нарушение требований Земельного кодекса РФ, используется не для гостиничного обслуживания и индивидуального жилого строительства. На данном участке собственником организована работа автомойки.

После проверки суд обязал собственника устранить нарушения и использовать участок по назначению. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.