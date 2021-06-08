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В Туле предприниматель вместо дома построил автомойку

В Туле предприниматель вместо дома построил автомойку

Это выяснилось во время прокурорской проверки.

В Туле прокуратура провела проверку после обращения регионального министерства имущественных и земельных отношений, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
В результате проверки установлено, что земельный участок на пересечении улиц Герцена и Луначарского, в нарушение требований Земельного кодекса РФ, используется не для гостиничного обслуживания и индивидуального жилого строительства. На данном участке собственником организована работа автомойки. 
 
После проверки суд обязал собственника устранить нарушения и использовать участок по назначению. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.
 
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