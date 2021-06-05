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В Туле две студентки украли одежду из бутика в торговом центре

В Туле две студентки украли одежду из бутика в торговом центре

Пощеголять в обновках воровки не успели.

В дежурную часть Управления МВД по Туле с заявлением обратилась продавец бутика, расположенного в торговом центре по улице Пролетарской. Она сообщила, что из торгового зала совершена кража женской одежды.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что кражу совершили две молодые посетительницы. Была установлена личность девушек. Ими оказались ранее судимая за кражи 19-летняя жительница Зареченского округа областного центра и 17-летняя жительница Щёкино. Обе девушки обучаются в одном из тульских профессиональных колледжей. Они доставлены в дежурную часть УМВД России по городу Туле для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. От девушек получены признательные показания. Похищенная одежда изъята. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:18 +5
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кража одеждыворовство
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ТулаТульская область
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