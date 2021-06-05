новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»

В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»

Фестиваль будет проходить все лето.

Сегодня, 5 июня, в Туле состоялось открытие всероссийского проекта «Том Сойер Фест». Цель мероприятия – восстановление исторической среды.

В рамках фестиваля волонтеры своими силами будут приводить в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане. 

В 2015 году проект впервые запустили в Самаре. За несколько лет к фестивалю присоединились более 60 городов. Теперь вот и Тула.

Начать решили с дома №42 на улице Пирогова. Главные критерии выбора - чтобы дом находился в историческом центре и был жилым. Дом №42 относится к типовой средовой застройке Тулы конца XIX – начала XX века. Не является памятником архитектуры. С 1948 года, с рождения, здесь проживает с семьей тулячка Жанна Григорьевна Лабынина.

Планируется, что на доме зачистят краску, затем покрасят, восстановят цоколь, резьбу, поменяют окна, двери.

Организаторами разрабатывается проект с целью максимального сохранения исторического вида. Все строительные работы будут выполнять волонтеры. В качестве консультантов могут поучаствуют специалисты. 

Глава администрации города Дмитрий Миляев:

- Тула преображается. И очень важно, что в историческом центре ведутся не только масштабные комплексные работы по благоустройству, но и появляются локальные проекты, способствующие возрождению исторического облика зданий. Улица Пирогова красивая, атмосферная. Спасибо тулякам, участникам проекта, за любовь к родному городу, неравнодушие, стремление менять областную столицу к лучшему, сохранять ее исторический облик. Администрация города со своей стороны готова оказать помощь и поддержку в реализации таких благих начинаний.

Участники праздника выбрали проект обновления дома. 

Фестиваль будет проходить все лето. Работать волонтеры планируют в будни по вечерам и выходные дни. Принять участие в проекте могут все желающие старше 16 лет, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Галерея
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 1
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 2
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 3
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 4
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 5
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 6
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 7
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 8
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 9
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 10
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 11
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 12
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 13
В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»., Фото: 14
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:26 −1
Другие статьи по темам
Событие
Том Сойер Фествосстановление исторического центраремонт дома
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле две студентки украли одежду из бутика в торговом центре
В Туле две студентки украли одежду из бутика в торговом центре
Экологический марафон «Реки России. #Рекибегут» собрал на Казанской набережной более тысячи участников
Экологический марафон «Реки России. #Рекибегут» собрал на Казанской набережной более тысячи участников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.