В Туле стартовал всероссийский проект «Том Сойер Фест»

Сегодня, 5 июня, в Туле состоялось открытие всероссийского проекта «Том Сойер Фест». Цель мероприятия – восстановление исторической среды.

В рамках фестиваля волонтеры своими силами будут приводить в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане.

В 2015 году проект впервые запустили в Самаре. За несколько лет к фестивалю присоединились более 60 городов. Теперь вот и Тула.

Начать решили с дома №42 на улице Пирогова. Главные критерии выбора - чтобы дом находился в историческом центре и был жилым. Дом №42 относится к типовой средовой застройке Тулы конца XIX – начала XX века. Не является памятником архитектуры. С 1948 года, с рождения, здесь проживает с семьей тулячка Жанна Григорьевна Лабынина.

Планируется, что на доме зачистят краску, затем покрасят, восстановят цоколь, резьбу, поменяют окна, двери.

Организаторами разрабатывается проект с целью максимального сохранения исторического вида. Все строительные работы будут выполнять волонтеры. В качестве консультантов могут поучаствуют специалисты.

Глава администрации города Дмитрий Миляев:

- Тула преображается. И очень важно, что в историческом центре ведутся не только масштабные комплексные работы по благоустройству, но и появляются локальные проекты, способствующие возрождению исторического облика зданий. Улица Пирогова красивая, атмосферная. Спасибо тулякам, участникам проекта, за любовь к родному городу, неравнодушие, стремление менять областную столицу к лучшему, сохранять ее исторический облик. Администрация города со своей стороны готова оказать помощь и поддержку в реализации таких благих начинаний.

Участники праздника выбрали проект обновления дома.

Фестиваль будет проходить все лето. Работать волонтеры планируют в будни по вечерам и выходные дни. Принять участие в проекте могут все желающие старше 16 лет, сообщает пресс-служба администрации Тулы.