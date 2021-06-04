В Туле прошел волейбольный фестиваль

В спорткомплексе «Новое поколение» состоялся фестиваль «Волейбол для всех!». Девять команд-участниц были сформированы на базе муниципальных образований области. Все участники — не моложе 50 лет. Кстати, самому возрастному игроку — 75 лет.

Несмотря на возраст, весь день на площадке кипела бескомпромиссная борьба, а для выявления победителя понадобился тай-брейк.

В итоге победителем стала команда из Тулы, второе место занял Чернский район, третье — Богородицк.