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В Туле прошел волейбольный фестиваль

В Туле прошел волейбольный фестиваль

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В спорткомплексе «Новое поколение» состоялся фестиваль «Волейбол для всех!». Девять команд-участниц были сформированы на базе муниципальных образований области. Все участники — не моложе 50 лет. Кстати, самому возрастному игроку — 75 лет.
 
Несмотря на возраст, весь день на площадке кипела бескомпромиссная борьба, а для выявления победителя понадобился тай-брейк.
 
В итоге победителем стала команда из Тулы, второе место занял Чернский район, третье — Богородицк.
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В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 1
В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 2
В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 3
В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 4
В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 5
В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 6
В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 7
В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 8
В Туле прошел волейбольный фестиваль, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:25 +4
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