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В Туле разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

В момент ДТП малыш находился на проезжей части вместе с отцом. Он получил незначительные травмы.

В воскресенье, 30 мая, примерно в 11.52 на пересечении улиц Ложевой и Марата неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил мальчика 2016 года рождения, который, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. В момент происшествия он находился на дороге вместе с отцом. Водитель с места происшествия скрылся, сотрудниками тульской Госавтоинспекции проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Если вы стали свидетелем этого ДТП и обладаете какой-либо информацией, звоните по телефонам: 32-95-07, 32-95-54 или 32-95-75.

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