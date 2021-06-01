В Туле разыскивают водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В момент ДТП малыш находился на проезжей части вместе с отцом. Он получил незначительные травмы.

В воскресенье, 30 мая, примерно в 11.52 на пересечении улиц Ложевой и Марата неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил мальчика 2016 года рождения, который, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. В момент происшествия он находился на дороге вместе с отцом. Водитель с места происшествия скрылся, сотрудниками тульской Госавтоинспекции проводятся оперативно-разыскные мероприятия.