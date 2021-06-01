Тульские спортсмены завоевали 11 медалей на соревнованиях в Брянске

Фото: Федерация легкой атлетики Тульской области.

Там проходят чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике.

Во второй день соревнований туляки взяли 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали:

1 место – Кристина Хорошева (бег на 200 метров, женщины),

1 место – Алексей Дорофеев (бег на 5000 метров, мужчины),

1 место – Владислав Шемулинкин (бег на 200 метров, юниоры до 23 лет),

1 место – Анастасия Мишина (бег на 3000 метров, девушки до 18 лет),

1 место – Дарья Грызлова (бег на 200 метров, девушки до 18 лет),

2 место – Юлия Якунина (прыжки в длину с разбега, юниорки до 20 лет),

2 место – Кирилл Петрухин (бег на 3000 метров, юноши до 18 лет),

2 место – Савелий Косыгин (бег на 800 метров, юниоры до 20 лет),

3 место – Анастасия Клименко (бег на 400 метров с барьерами, девушки до 18 лет),

3 место – Богдан Зиновьев (бег на 200 метров, юноши до 18 лет),

3 место – Артём Рожнов (бег на 200 метров, мужчины).

За два соревновательных дня копилка сборной команды Тульской области пополнилась на 22 медали – 9 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых.