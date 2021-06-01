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На ул. Советской в Туле кроссовер наехал на 5-летнего мальчика

На ул. Советской в Туле кроссовер наехал на 5-летнего мальчика

Ребенок выбежал на дорогу из-за стоявшего автомобиля.

Накануне вечером на ул. Советской в Туле произошло ДТП. 28-летний водитель Mitsubishi Outlander совершил наезд на 5-летнего мальчика.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, ребенок выбежал на дорогу из-за стоявшего автомобиля.
 
«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, который после оказания медицинской помощи отпущен. В момент происшествия мальчик находился с мамой на прогулке», — уточнили в УГИБДД.
 
 

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Уважаемые родители, во избежание подобных ситуаций, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, а выходя на улицу, обязательно крепко держите их за руку.

  • Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.
  • Переходя дорогу будьте предельно осторожны и внимательны, рекомендуется использовать элементы одежды не ограничивающие обзор при движении, кроме того не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку.
  • При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.
  • Стоит не забывать о «дорожных ловушках» — скрытых опасностях подстерегающих вас на пути. Особое внимание следует уделять местам ограниченной видимости (крутые повороты, спуски и подъемы дорог, заборы и кусты, арки и выезды из дворов), т. е. места, где неожиданно может появиться транспортное средство.
  • Пустынные улицы и медленно едущие автомобили представляют не меньшую опасность. Будьте аккуратны и осторожны! Берегите себя и своих близких!
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:46 +3
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