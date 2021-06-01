На ул. Советской в Туле кроссовер наехал на 5-летнего мальчика

Накануне вечером на ул. Советской в Туле произошло ДТП. 28-летний водитель Mitsubishi Outlander совершил наезд на 5-летнего мальчика.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, ребенок выбежал на дорогу из-за стоявшего автомобиля.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, который после оказания медицинской помощи отпущен. В момент происшествия мальчик находился с мамой на прогулке», — уточнили в УГИБДД.

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Уважаемые родители, во избежание подобных ситуаций, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, а выходя на улицу, обязательно крепко держите их за руку.