Из-за ДТП на Новомосковском шоссе образовалась пробка

В районе дома №54-а столкнулись два легковых автомобиля.

Днем 1 июня на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП. Примерно напротив дома №54-а столкнулись два легковых автомобиля.

«Одна из машин стоит поперек дороги. Из-за аварии собралась пробка», — рассказал корреспонденту Myslo очевидец происшествия.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что по состоянию на 15.30 информация о данном ДТП в дежурную часть не поступала.