новости
новости
Регистрация
Из-за ДТП на Новомосковском шоссе образовалась пробка

Из-за ДТП на Новомосковском шоссе образовалась пробка

В районе дома №54-а столкнулись два легковых автомобиля.

Днем 1 июня на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП. Примерно напротив дома №54-а столкнулись два легковых автомобиля.
 
 
«Одна из машин стоит поперек дороги. Из-за аварии собралась пробка», — рассказал корреспонденту Myslo очевидец происшествия.
 
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что по состоянию на 15.30 информация о данном ДТП в дежурную часть не поступала. 
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:36 0
Другие статьи по темам
Событие
дтппроипробка
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Советской в Туле кроссовер наехал на 5-летнего мальчика
На ул. Советской в Туле кроссовер наехал на 5-летнего мальчика
В Туле приступили к установке новых детских площадок
В Туле приступили к установке новых детских площадок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.