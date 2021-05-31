В Туле мошенник обманул Центр занятости на миллион рублей

Сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего гендиректора коммерческой фирмы. Он обвиняется в совершении крупного мошенничества с использованием служебного положения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с октября по декабрь 2019 года обвиняемый заключал трехсторонние соглашения с Центром занятости населения Тульской области и лицами предпенсионного возраста о прохождении ими профессионального обучения.

Затем злоумышленник изготавливал фиктивные документы о прохождении обучения, отправлял их в Центр занятости и получал оплату за свои услуги, которые фактически не предоставлялись. Таким нехитрым образом мошенник «заработал» больше миллиона рублей. Ущерб полностью возмещен в ходе следствия, уголовное дело направлено в суд.