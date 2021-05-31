В Тульской области силовики накрыли три подпольные оружейные мастерские

Кадр оперативной съемки.

Пресечена деятельность 96 подпольных оружейных мастеров из 25 субъектов России, среди которых есть и туляки.

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли преступную деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В мае в Москве, Тульской области и ряде других субъектов страны по адресам проживания нелегальных оружейников были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как стало известно Myslo, в Тульской области силовики обнаружили три подпольные оружейные мастерские.

Изъято 11 единиц оружия, большое количество боеприпасов. Все конфискованные предметы сейчас находятся на экспертизе, проводятся иные следственные действия.

Всего же в разных регионах России из незаконного оборота изъято 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе три пулемета, 45 автоматов, 9 пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 7 самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «РГО»), более 93 000 патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ.

Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.