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Полузащитник тульского «Арсенала» прошел реабилитацию в Германии
Фото: https://www.instagram.com/medicare_germany.

Полузащитник тульского «Арсенала» прошел реабилитацию в Германии

Георги Костадинов лечился в Дюссельдорфе.

Полузащитник тульского «Арсенала» и капитан сборной Болгарии Георги Костадинов в течение трех недель проходил реабилитацию в Германии. Напомним, футболист получил травму голеностопа в матче против «Спартака» еще в начале мая.

Костадинов лечился в одной из клиник в Дюссельдорфе.

Фото: www.instagram.com/medicare_germany.

Кстати, по данным портала Transfermarkt, контракт «Арсенала» с Костадиновым истекает 30 июня 2021 года.

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