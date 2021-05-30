Фото: https://www.instagram.com/medicare_germany.
Полузащитник тульского «Арсенала» прошел реабилитацию в Германии
Георги Костадинов лечился в Дюссельдорфе.
Полузащитник тульского «Арсенала» и капитан сборной Болгарии Георги Костадинов в течение трех недель проходил реабилитацию в Германии. Напомним, футболист получил травму голеностопа в матче против «Спартака» еще в начале мая.
Костадинов лечился в одной из клиник в Дюссельдорфе.
Фото: www.instagram.com/medicare_germany.
Кстати, по данным портала Transfermarkt, контракт «Арсенала» с Костадиновым истекает 30 июня 2021 года.
вчера, в 17:51, 11 2103 -1
28 мая, в 20:10, 15 1287 3
26 мая, в 13:33, 38 1836 -6
25 мая, в 20:44, 24 2171 -5
Другие статьи по темам
Люди
Место