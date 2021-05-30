Полузащитник тульского «Арсенала» прошел реабилитацию в Германии

Фото: https://www.instagram.com/medicare_germany.

Полузащитник тульского «Арсенала» и капитан сборной Болгарии Георги Костадинов в течение трех недель проходил реабилитацию в Германии. Напомним, футболист получил травму голеностопа в матче против «Спартака» еще в начале мая.

Костадинов лечился в одной из клиник в Дюссельдорфе.

Кстати, по данным портала Transfermarkt, контракт «Арсенала» с Костадиновым истекает 30 июня 2021 года.