В Тульской области пропал семилетний мальчик

Поисковики просят жителей региона помочь найти семилетнего Марка Шишова, который накануне ушёл из дома в пос. Каменецкий Узловского района и не вернулся.

Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза синие. Одежда: синяя футболка с рисунком, бежевые шорты, серые кроссовки. С собой синий велосипед.