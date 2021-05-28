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В Тульской области пропал семилетний мальчик

В Тульской области пропал семилетний мальчик

Марка Шишова из пос. Каменецкий ищут волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Поисковики просят жителей региона помочь найти семилетнего Марка Шишова, который накануне ушёл из дома в пос. Каменецкий Узловского района и не вернулся.

Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза синие. Одежда: синяя футболка с рисунком, бежевые шорты, серые кроссовки. С собой синий велосипед.

Если вы видели пропавшего ребёнка, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)755-81-55 или 112.

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Место
Тульская областьУзловский район
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