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Туляк ударил полицейского после ссоры с возлюбленной
Фото: архив Myslo.

Туляк ударил полицейского после ссоры с возлюбленной

За применение насилия мужчина теперь заплатит штраф.

В Туле 29-летний мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Судом установлено, что вечером 12 апреля пьяный обвиняемый находился в подъезде дома, в котором проживала его бывшая сожительница. Мужчина хотел всего лишь поговорить с возлюбленной, но та отказалась открыть дверь квартиры. Тогда туляк заявил, что «поговорит с ней несмотря ни на что», после чего девушка вызвала сотрудников полиции.

К приезду стражей порядка обвиняемый успел уснуть около мусоропровода и на их законную просьбу встать и представиться ударил одного из полицейских ногой в живот. Тот потерял равновесие и упал, ударившись спиной о батарею. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в 35 000 рублей.

 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:25 +1
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