Туляк ударил полицейского после ссоры с возлюбленной

Фото: архив Myslo.

В Туле 29-летний мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Судом установлено, что вечером 12 апреля пьяный обвиняемый находился в подъезде дома, в котором проживала его бывшая сожительница. Мужчина хотел всего лишь поговорить с возлюбленной, но та отказалась открыть дверь квартиры. Тогда туляк заявил, что «поговорит с ней несмотря ни на что», после чего девушка вызвала сотрудников полиции.

К приезду стражей порядка обвиняемый успел уснуть около мусоропровода и на их законную просьбу встать и представиться ударил одного из полицейских ногой в живот. Тот потерял равновесие и упал, ударившись спиной о батарею.



Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в 35 000 рублей.