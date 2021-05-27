Тульские родители смогут увидеть в режиме онлайн, чем кормят детей в школах

К концу года будет разработано соответствующее приложение.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева в прямом эфире «ВКонтакте» ответила на вопросы родителей. Одним их них стала тема школьного питания.

По словам министра, сейчас идет большая подготовка к новому учебному году, в ходе которой прорабатывается проект здорового питания школьников. Алевтина Шевелева анонсировала некоторые изменения в этом:

– Планируем, что в ближайшее время будут единые установленные требования к школьному меню. Вступили в силу изменения в СанПиН, ушло обязательное согласование ежедневного меню, которое утверждается директором с Роспотребнадзором. Это не значит, что контроль будет ослаблен. Мы работаем над единым стандартом. Меню будет соответствовать всем требованиям санитарных правил и норм, будет вкусным, горячим и полезным.

Министр рассказала, что разрабатывается платформа для контроля качества школьного меню:

– Речь идет о том, чтобы сделать процесс получения горячего и качественного питания нашими школьниками максимально понятным и доступным для родителей. Чтобы они могли в режиме онлайн со своих телефонов получать информацию, чем кормят их детей, увидеть внешний вид блюда.

Родители смогут оценить меню, оставить свои комментарии.

Планируется, что информационная система заработает до конца 2021 года.